Cane intrappolato nell'auto: "eroe" spacca il finestrino per salvarlo – VIDEO (Di giovedì 13 agosto 2020) Arriva dall'Inghilterra un VIDEO che sta facendo il giro del web: un Cane chiuso in un'auto viene notato da un passante che decide di aiutarlo frantumando il finestrino con un'ascia. E' rimasto chiuso in un'auto rovente per 45 lunghissimi minuti, sotto il micidiale sole d'agosto, in un parcheggio di Berkshire, in Inghilterra. Fino a quando …

