Candidata GOP simpatizzante QAnon vince le primarie per il Congresso in Georgia (Di giovedì 13 agosto 2020) Al ballottaggio per il 14° distretto congressuale della Georgia, ha vinto la Candidata GOP Marjorie Taylor Greene, una simpatizzante di una delle teorie di complotto infondate di QAnon. Questo metterà i repubblicani nazionali in una posizione difficile. in quanto la Candidata ha fatto anche molti commenti antisemiti. Una Candidata GOP simpatizzante QAnon vince in Georgia … Leggi su periodicodaily

Ultime Notizie dalla rete : Candidata GOP Elezioni Usa 2020, ecco le previsioni di Nate Silver e FiveThirtyEight

No, non è la scelta della senatrice Kamala Harris come candidata democratica alla vicepresidenza. Per chi, alla passione per la politica Usa, unisce anche quella per i dati, la notizia di ieri è che è ...

Sorpresa in Georgia, Qanon arriva al Congresso Usa

Qanon al Congresso degli Stati Uniti. La teoria del complotto che sta imperversando nell’estrema destra mondiale ha trovato la strada per entrare nel parlamento americano grazie a Marjorie Taylor Gree ...

No, non è la scelta della senatrice Kamala Harris come candidata democratica alla vicepresidenza. Per chi, alla passione per la politica Usa, unisce anche quella per i dati, la notizia di ieri è che è ...Qanon al Congresso degli Stati Uniti. La teoria del complotto che sta imperversando nell’estrema destra mondiale ha trovato la strada per entrare nel parlamento americano grazie a Marjorie Taylor Gree ...