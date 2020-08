Campania, rientri dall’estero: denuncia penale e multa da 1000 euro per chi viola la quarantena (Di giovedì 13 agosto 2020) denuncia penale e multa da mille euro. Sono le sanzioni previste per chi, rientrato dall’estero, viola l’obbligo di quarantena. E’ quanto dispone l’ultima ordinanza del governatore campano Vincenzo De Luca. Campania, denuncia penale e mille euro di multa per chi viola la quarantena La decisione del Presidente della Regione arriva dopo l’incremento di casi di … L'articolo Campania, rientri dall’estero: denuncia penale e multa da 1000 euro per chi viola la quarantena ... Leggi su teleclubitalia

