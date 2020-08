Campania, quarantena per chi torna da viaggi all’estero (o multa da 1000 euro) (Di giovedì 13 agosto 2020) Il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, annuncia una nuova stretta: quarantena obbligatoria per chi torna da vacanze all’estero. Oltre all’obbligo di sottoporsi a test sierologico o tampone. In caso di violazione, si rischiano una denuncia penale e una multa di mille euro. Ieri i nuovi casi sono stati 29, di cui 25 legati al focolaio di Sant’Antonio Abate. Ma nel bollettino non erano compresi, spiega Repubblica Napoli, altri 10 casi di positività riconducibili a cittadini napoletani tornati da un viaggio a Malta. “Si tratta di persone quasi tutte asintomatiche che si sono recate spontaneamente all’ospedale Cotugno per sottoporsi al tampone dopo aver appreso dei contagi registrati dopo trasferte maltesi”. De ... Leggi su ilnapolista

