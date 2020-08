Calvi Festival ricorda Franca Valeri. Un tributo alla sua genialità, eleganza, classe e cultura. (Di giovedì 13 agosto 2020) Sarà proposto “Lina Battiferri, condominio femminile” con Paola Lorenzoni, in cui le protagoniste sono le “donne” quotidiane scaturite dalla modernità della scrittura della Valeri. Calvi dell’Umbria, venerdì 14 agosto ore 22.15 nel Giardino del Monastero. Prenotazione obbligatoria. Biglietto d’ ingresso Euro 3 ... Leggi su laprimapagina

Qualche città ha deciso di non fare niente, per evitare rischi e assembramenti. Altre puntano sugli eventi di Ferragosto, in sicurezza, per rilanciare i propri territori. Alcuni appuntamenti si svolge ...Il Calvi Festival omaggia e ricorda Franca Valericon lo spettacolo dal titolo “Lina Battiferri, condominio femminile” con Paola Lorenzoni e Nicola Buffa alla chitarra. La messa in scena è a cura di Co ...