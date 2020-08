CALDO ESTREMO, rischio INFERNO nella settimana dopo Ferragosto. I dettagli (Di giovedì 13 agosto 2020) Agosto rischia di assumere connotati sempre più estremi. L’attuale ondata di CALDO, che si avvia a colpire con maggiore impeto il Centro-Sud, sembra destinata a durare a lungo e verrà ulteriormente rinvigorita, durante la prossima settimana, da masse d’aria ancora più roventi in risalita dal cuore del Sahara. Se fossero confermate queste proiezioni, le temperature potrebbero raggiungere valori da capogiro con picchi oltre i 40 gradi, soprattutto tra ESTREMO Sud ed Isole Maggiori. La spinta del CALDO subtropicale, in questa fase, è agevolata dalla risalita anomalia di latitudine della fascia ITCZ sul Continente Africano. L’estate ha quindi mutato drasticamente volto. Ricordiamo che sino al 20 luglio eravamo di fronte ad una stagione estiva a lunghi tratti ... Leggi su meteogiornale

Reggia di Caserta, muore un cavallo per il troppo caldo. L’ENPA attacca: "Basta con le botticelle"

Nella mattinata di ieri nella Reggia di Caserta, la residenza reale più grande al mondo per volume che è stata dichiarata patrimonio dall’UNESCO, insieme con l’acquedotto di Vanvitelli e il complesso ...

