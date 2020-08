Calciomercato SPAL, occhi puntati su Riviere del Cosenza (Di giovedì 13 agosto 2020) . Si muove anche il Lecce sul giocatore francese, autore di ben 13 gol La SPAL, dopo la retrocessione in B, si muove sul mercato. La compagine ferrarese – infatti – sta sondando il terreno per capire il prezzo di Emmanuel Riviere, attaccante francese del Cosenza. Sul giocatore c’è da tempo il Lecce, ma secondo quanto riportato da TuttoB.com si è mossa anche la società di Ferrara. Le prossime settimane saranno decisive per capire quale sarà il futuro dell’attaccante cosentino. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

DiMarzio : Il #Torino punta Valoti della Spal - gazzettaGranata : Calciomercato Torino, per il centrocampo piace Valoti della Spal #TorinoFC #FVCG #SFT - TUTTOB1 : ESCLUSIVA TB - Cosenza: anche la Spal su Riviere - Toro_News : #Calciomercato | #Torino, per il centrocampo piace #Valoti della #Spal - BelottiFans : Calciomercato Torino, per il centrocampo piace Valoti della Spal -