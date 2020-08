Calciomercato Napoli, Bernardeschi potrebbe cambiare idea e sbloccare Milk alla Juve (Di giovedì 13 agosto 2020) Calciomercato Napoli, Bernardeschi potrebbe sbloccare Milik alla Juventus Secondo Tuttosport, Bernardeschi potrebbe sbloccare il passaggio di Milik alla Juventus. L’ex Fiorentina piace molto a Gattuso, … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri

DiMarzio : #Napoli, ecco il prezzo di #Reguilon. La strategia degli azzurri - DiMarzio : #Calciomercato #Napoli, sondaggio per #Reguilón - DiMarzio : #Calciomercato | #Napoli, incontro in corso tra la dirigenza e #Gattuso - Fantacalcio : Calciomercato Napoli: torna di moda Grimaldo - EuropaCalcio : #Calciomercato #Napoli, #Gabriel per il dopo #Koulibaly -