Calciomercato Napoli: 63 milioni dal City per Koulibaly, De Laurentiis dice no (Di giovedì 13 agosto 2020) Calciomercato Napoli: Kalidou Koulibaly è in uscita ma non per questo il club azzurro accetterà offerte al ribasso per il senegalese Come scrive La Gazzetta dello Sport Kalidou Koulibaly è in uscita. A differenza degli anni passati, il prezzo del senegalese non è sui 100 milioni ma molto più basso: si viaggia sui 70 causa Covid. A 63 c’è Manchester City che ha presentato un’offerta tramite Fali Ramadani, l’uomo che da agente di campioni si traveste spesso da intermediario ispirato. Non bastano, ancora. Quando Koulibaly dice che resterebbe a vita è sincero. Kalidou vorrebbe, sapendo che non dipende da lui. Il Napoli ha messo in preventivo l’uscita, spera che ... Leggi su calcionews24

