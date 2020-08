Calciomercato Milan, la Fiorentina spara alto per Milenkovic: c’è l’accordo con Rebic sull’ingaggio (Di giovedì 13 agosto 2020) Il Milan continua a muoversi sul mercato, concentrandosi principalmente sul reparto difensivo, dove l’obiettivo principale è senza dubbio Nikola Milenkovic. Il giocatore della Fiorentina interessa eccome ai rossoneri, che spingono per averlo mettendo sul piatto il cartellino di Lucas Paquetà. Foto Getty / Marco LuzzaniUn’offerta che tuttavia non convince il club viola, che spara alto e chiede 40 milioni di euro per cedere il proprio giocatore. Pretese che la Fiorentina però dovrebbe abbassare nelle prossime settimane, visto che Milenkovic ha un contratto che scade tra due anni e nessuna intenzione di rinnovare. Per quanto concerne invece l’attacco, in attesa di rinnovare il contratto con Ibrahimovic, il Milan ... Leggi su sportfair

