Calciomercato, le notizie di oggi – La bomba su Cristiano Ronaldo, la Juventus tenta la beffa alla Lazio (Di venerdì 14 agosto 2020) Calciomercato, le notizie di oggi – La bomba lanciata da Guillem Balague, opinionista della BBC (nonché biografo di Messi e Guardiola), ha fatto il giro del mondo: “La Juventus vuole liberarsi dell’ingaggio di Cristiano Ronaldo. E’ stato offerto ovunque, anche al Barcellona”. Ma poche ore dopo è stato l’entourage del fuoriclasse portoghese ad uscire allo scoperto e a tranquillizzare i tifosi bianconeri. Secondo quanto filtra dalla Spagna, in particolare da ‘As’, Ronaldo ha intenzione di rispettare ed onorare il contratto con la Juve fino al 2022. Vuole vincere un’altra Champions e vuole farlo con il club italiano. (LA ... Leggi su calcioweb.eu

sbonaccini : Il #Calciomercato riparte dal Grand Hotel di #Rimini. Uno dei primi appuntamenti di una stagione sportiva che si an… - Manufin11 : @flavioneviano ???????? Mi riferivo all'origine della tradizione che tu ovviamente conoscerai benissimo. Con le notizie… - GIUSPEDU : RT @PianetaMilan: Le notizie più importanti di giornata - #Calciomercato #Milan #SempreMilan #mercato - PianetaMilan : Le notizie più importanti di giornata - #Calciomercato #Milan #SempreMilan #mercato - Sicilianodoc7 : RT @GiovaAlbanese: In seno alla #Juventus definiscono infondate le notizie relative a un interesse per #DavidSilva ?? #calciomercato -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato notizie

Sky Sport

Dobbiamo essere felici perché è successo contro una squadra straordinaria con dei campioni probabilmente tra i migliori talenti in assoluto nel panorama mondiale del calcio ... mi piace su Facebook ...Proprio come una partita sportiva, se vogliamo rapportarla a due squadre di calcio che lottano per un unico obiettivo, al momento la Federazione russa batte il resto del mondo per 1-0. La Russia si pr ...