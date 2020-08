Calciomercato Inter – Si lavora allo scambio Skriniar-Ndombèlè – La Lazio vuole Gagliardini (Di giovedì 13 agosto 2020) Calciomercato Inter leggermente fermo in questi giorni che precedono la semifinale di Europa League, ma si continua comunque a lavorare su qualche trattativa. Pronti allo scambio Skriniar-Ndombèlè Individuato il nome del centrocampista che potrà dare sostanza in mezzo al campo nella nuova Inter, si tratta di Tanguy Ndombélé, mediano del Tottenham e della Nazionale francese, che alla sua prima stagione al Tottenham non ha rispettato le attese. Forza fisica, atletismo, dinamismo e piedi buoni fanno del classe ’96 di origini congolesi il profilo ideale per Conte, che vuole giocatori in grado di unire qualità e quantità. In tal senso, stanno proseguendo i contatti tra le parti in vista di uno ... Leggi su giornal

