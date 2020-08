Calciomercato, il Napoli prenota il sostituto di Koulibaly. Sirene estere per il Bologna, i nomi per Fiorentina e Atalanta (Di giovedì 13 agosto 2020) E’ stata una giornata ricca di notizie sul fronte Calciomercato, la sessione entra sempre più nel vivo e le dirigenze non stanno di certo a guardare. Si muovono le grandi, ma anche le medie e le piccole sono pronte a modificare le rose per la prossima stagione. Ecco tutte le trattative nel dettaglio. ESTERO – “Amo l’Arsenal e darò tutto per questo club, non me ne andrò. Non farò decidere ad altri il mio futuro. Ho dimostrato in passato di essere utile e tornerò a dimostrarlo” le parole a The Atlantic del calciatore Ozil. Dopo l’esperienza al Napoli, il futuro di Callejon è in Spagna. Sono due le squadre che hanno fatto netti passi in avanti, si tratta di Betis e Siviglia. Il Borussia Dortmund bussa in casa Bologna: l’obiettivo è Orsolini. ... Leggi su calcioweb.eu

