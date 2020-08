Calciomercato, clamorosa voce su Cristiano Ronaldo: “È stato offerto ovunque, anche al Barcellona” (Di giovedì 13 agosto 2020) Bomba sul futuro di Cristiano Ronaldo. Una bomba che sicuramente non farà felice lo stesso fuoriclasse portoghese, accusato in qualche forma di essere un peso per la Juventus. In un intervento a BBC 5 Live, il giornalista spagnolo Guillem Balague – co-autore delle biografie di Lionel Messi e di Pep Guardiola – ha dichiarato che … L'articolo Calciomercato, clamorosa voce su Cristiano Ronaldo: “È stato offerto ovunque, anche al Barcellona” NewNotizie.it. Leggi su newnotizie

Pirichello : RT @NicoSchira: La clamorosa salvezza dell’#AstonVilla in Premier League fa sorridere anche il #Milan: ora i Villans potrebbero rilevare a… - Guidorizzi82 : ?????????? Certo come no Oddio... ???????? - Salvato95551627 : RT @tuttonapoli: 'Koulibaly alla Juve per Demiral e soldi!', la clamorosa rivelazione da Milano - DilectisG : RT @tuttonapoli: 'Koulibaly alla Juve per Demiral e soldi!', la clamorosa rivelazione da Milano - tuttonapoli : 'Koulibaly alla Juve per Demiral e soldi!', la clamorosa rivelazione da Milano -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato clamorosa Calciomercato, clamorosa voce su Cristiano Ronaldo: “È stato offerto ovunque, anche al Barcellona” NewNotizie Calciomercato, clamorosa voce su Cristiano Ronaldo: “È stato offerto ovunque, anche al Barcellona”

Bomba sul futuro di Cristiano Ronaldo. Una bomba che sicuramente non farà felice lo stesso fuoriclasse portoghese, accusato in qualche forma di essere un peso per la Juventus. In un intervento a BBC 5 ...

Calciomercato Juventus | “Ronaldo offerto al Barcellona”, la clamorosa rivelazione

Il biografo di Leo Messi confessa: “La Juventus ha offerto un po’ a tutti Cristiano Ronaldo. Tra queste società c’è anche il Barcellona” Una clamorosa rivelazione su Cristiano Ronaldo e sulla Juventus ...

Bomba sul futuro di Cristiano Ronaldo. Una bomba che sicuramente non farà felice lo stesso fuoriclasse portoghese, accusato in qualche forma di essere un peso per la Juventus. In un intervento a BBC 5 ...Il biografo di Leo Messi confessa: “La Juventus ha offerto un po’ a tutti Cristiano Ronaldo. Tra queste società c’è anche il Barcellona” Una clamorosa rivelazione su Cristiano Ronaldo e sulla Juventus ...