Calciomercato Cagliari – In arrivo il difensore brasiliano (Di giovedì 13 agosto 2020) La trattativa per il difensore brasiliano Juan Jesus della Roma è giunta alle battute finali. Il Cagliari esaudisce la prima richiesta di mister Di Francesco portando in terra sarda il difensore Juan Jesus per rinforzare il reparto difensivo rossoblu. I due club sembrano aver trovato accordo economico quindi si attende solo l’ufficialità nelle prossime ore Calciomercato Cagliari – In arrivo il difensore brasiliano Giornal.it. Leggi su giornal

DiMarzio : #Calciomercato | #Cagliari, contatti in corso per #JuanJesus - DiMarzio : Il #Benevento si avvicina a Ionita del Cagliari - pocketmoni2030 : RT @NicoSchira: Il #Lecce ha il diritto di riscatto a €9M per Gianluca #Lapadula: se i salentini non dovessero esercitarlo nei prossimi gio… - Max_Mogavero : Il #Benevento prova a calare il tris: si avvicina Ionita del #Cagliari, trattative avanzate anche per Lapadula del… - RomaTalkRadio : #Calciomercato #Roma: il #Cagliari fa sul serio per #JuanJesus #ASRoma #RassegnaStampa -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Cagliari Calciomercato Cagliari, su Ionita c’è il Benevento Cagliari News 24 Calciomercato, Tonali vicino all'Inter. City in pressing per Kolubaly. Balotelli in Turchia

La telenovela su Tonali potrebbe chiudersi nel giro di poche puntate. L'Inter sembra consolidare infatti sempre di più la sua posizione di vantaggio, maturata nei mesi scorsi, nei confronti della Juve ...

L’era di Pirlo è iniziata da pochi giorni ma ha già stravolto il mondo Juve. Gli obiettivi su cui Paratici lavorava per rinforzare la rosa, con le precise indicazioni di Sarri, sono quasi tutti accant ...

