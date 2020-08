Calciomercato Arsenal, Ozil: “Ho scelto il mio futuro, il club deve accettarlo” (Di giovedì 13 agosto 2020) Il trequartista dell'Arsenal non ha dubbi.“La mia posizione è chiara”, ad affermarlo con tono deciso è Mesut Ozil, il quale ha voluto rispondere alle tante voci sul suo futuro lontano club inglese. Il classe embra non avere dubbi “Io resterò qui fino all’ultimo giorno del mio contratto e darò il massimo per l’Arsenal. Situazioni come queste non mi spezzeranno mai, mi rendono solo più forte. In passato ho dimostrato di poter tornare in squadra e lo dimostrerò di nuovo. Deciderò io quando me ne andrò, non le altre persone. Non ho firmato per due o tre anni, ho firmato per quattro e questo dovrebbe essere rispettato da tutti”. Queste le dichiarazioni rilasciate ai microfoni del The Athletic. La fine dell'avventura ... Leggi su mediagol

