Calcio Catania, ufficiale la risoluzione di Raffaele con il Potenza (Di giovedì 13 agosto 2020) Raffaele si libera ufficialmente dal Potenza e si appresta ad iniziare la sua nuova avventura con il Calcio Catania. Il tecnico ha raggiunto la risoluzione del contratto con il club rossoblù, ... Leggi su cataniatoday

C1946d : #repost @qui_si_tifa_solo_calcio_ct ··· Ufficiale: Il Catania parteciperà al prossimo campionato di Serie C: La Fe… - CataniaunaFede : Il Catania parteciperà al Campionato di Serie C 2020/21 Licenza Nazionale: la Commissione Vigilanza Società di Cal… - GIUSPEDU : RT @DiMarzio: Giuseppe Raffaele-#Potenza, è addio. E' lui la prima scelta del #Catania - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: FIGC - Catania ammesso al campionato di Serie C - petrazzuolo : RT @napolimagazine: FIGC - Catania ammesso al campionato di Serie C -