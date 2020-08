Calabria, 'sono positivo al coronavirus': l'allarme lanciato da un giovane sui social scatena il panico (Di giovedì 13 agosto 2020) commenta ' sono positivo al Covid-19 , chiunque sia stato in contatto con me negli ultimi 14 giorni si faccia il tampone'. E' il messaggio postato su Instagram da un giovane, che ha spiegato di essere ... Leggi su tgcom24.mediaset

