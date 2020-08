Cagliari Juan Jesus, i rossoblù si muovono. Nandez corteggiato dalla Premier (Di giovedì 13 agosto 2020) Cagliari Juan Jesus, i rossoblù si muovono. Nandez corteggiato dalla Premier. Ecco la situazione del club sardo Dopo il suo arrivo sulla panchina del Cagliari Eusebio Di Francesco pensa a come rinforzare la squadra. Il primo nome sul taccuino del nuovo ds Carta è quello di Juan Jesus, in scadenza nel 2021 con la Roma. Come si legge sull’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, per il difensore brasiliano sarebbe pronto un contratto di tre anni. Situazione differente per Nandez. Il giocatore piace in Premier League, sul centrocampista uruguagio ci sono Leeds e West Ham. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

