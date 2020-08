Bucchioni: "A Napoli si lavora da gennaio ad un nuovo ciclo perché tanti si sono spenti!" (Di giovedì 13 agosto 2020) Il giornalista Enzo Bucchioni ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, soffermandosi sui temi di casa azzurra: "E' chiaro da gennaio che si stesse lavorando per un nuovo ciclo, con una squadra più simile alle idee dell'a ... Leggi su tuttonapoli

news24_napoli : Bucchioni: “Juventus, clamoroso errore. Napoli più forte con Sarri, ma a… - infoitsport : Bucchioni: 'Juventus, clamoroso errore. Napoli più forte con Sarri, ma a Torino non si è ripetuto' - news24_napoli : Bucchioni: “La Juventus ha già deciso il futuro di Sarri a prescindere… - news24_napoli : Juventus, Bucchioni: “Sarri sbaglia, può essere esonerato! No ad Allegri… - news24_napoli : Bucchioni: “Milik via da Napoli? Il mio pensiero. Juventus provinciale… -

Ultime Notizie dalla rete : Bucchioni Napoli Bucchioni: 'Juventus, clamoroso errore. Napoli più forte con Sarri, ma a Torino non si è ripetuto' AreaNapoli.it TMW RADIO - Bucchioni: "Juve, Sarri è stato il più grosso errore nella gestione Agnelli"

Sul cambio in panchina: “Sarri sapeva già dell’esonero almeno cinque giorni prima dell’ufficialità, la Juventus si è dimostrata corretta. In quel momento la Juventus ha capito che l’attacco e la difes ...

Bucchioni: "Sarri lo vedo bene alla Roma, ma non mi dispiacerebbe nemmeno De Rossi". AUDIO!

Ecco quanto evidenziato da CN24: "Fu una cosa senza senso e logica quella di Sarri su non mandare in campo Maggio per l'ultima partita e per il giro di campo finale. Fu un giocatore esemplare e uomo u ...

Sul cambio in panchina: “Sarri sapeva già dell’esonero almeno cinque giorni prima dell’ufficialità, la Juventus si è dimostrata corretta. In quel momento la Juventus ha capito che l’attacco e la difes ...Ecco quanto evidenziato da CN24: "Fu una cosa senza senso e logica quella di Sarri su non mandare in campo Maggio per l'ultima partita e per il giro di campo finale. Fu un giocatore esemplare e uomo u ...