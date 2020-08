Brescia, positivi dopo vacanza a Pag: “Nessuno con la mascherina” (Di giovedì 13 agosto 2020) Brescia, gruppo di ragazzi positivo al Covid dopo una vacanza a Pag. dopo l’esito del tampone la testimonianza di una ragazza: “Nessuno aveva la mascherina”. Una delle giovani che, dopo la vacanza a Pag (Croazia) è risultata positiva al Coronavirus ha parlato a seguito del risultato del tampone. Fa parte di un gruppo di ragazzi di Brescia che, trascorsi alcuni giorni sulla famosa isola turistica croata, ha contratto il virus durante la sua villeggiatura. Assieme a lei altri compagni di viaggio che, attualmente, sono in isolamento domiciliare assieme ai famigliari più stretti. Un fatto analogo a quanto già accaduto la scorsa settimana a Roma prima e in Salento poi: un gruppo di ragazzi della Capitale è risultato positivo ... Leggi su bloglive

