Bosisio Parini, presidio a 'La Nostra Famiglia': i lavoratori non si arrendono (Di giovedì 13 agosto 2020) Bosisio Parini, Lecco,, 13 agosto 2020 - Non si ferma il presidio dei lavoratori de La Nostra Famiglia a Bosisio Parin i. Tutti i giorni, dalle 11.30 alle 14, fino al prossimo lunedì 31 agosto,, i ... Leggi su ilgiorno

Riparte fino al 31 agosto il presidio dei lavoratori della Nostra Famiglia, che contestano la decisione, a loro detta, unilaterale dell'associazione di modificare il contratto di lavoro dei dipendenti ...