Borussia Dortmund, Sancho il veterano: “Questo è un gruppo speciale, ho un compito da portare a termine” (Di giovedì 13 agosto 2020) Jadon Sancho parla già da veterano e si proietta alla prossima stagione con il Borussia Dortmund.Il giovane esterno offensivo inglese dei gialloneri ha da poco rinnovato il proprio contratto con i tedeschi, mettendo finalmente a tacere le molte voci di mercato legate al suo futuro. L'attaccante britannico ha anche preso parte alla prima uscita stagionale dei tedeschi, che nel match amichevole contro l'Altach hanno messo a referto uno schiacciante 6-0 nei confronti della compagine austriaca. Nel post partita sono dunque arrivate le importanti dichiarazioni di Sancho, soprattutto in merito all'ottima intesa trovata con i suoi compagni di squadra: "Adoro giocare con questi compagni. Questo squadra è speciale, abbiamo anche molti giovani di talento. Sono ... Leggi su mediagol

Il Borussia Dortmund è tornato ieri in campo in una amichevole contro l'Altach terminata 6-0 per i gialloneri. A margine della partita, ha parlato Jadon Sancho ha rilasciato alcune dichiarazioni da le ...