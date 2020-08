Bonus, spuntano gli elenchi degli 007 Inps: la manina che ha tirato fuori i nomi. Per Tridico ora si mette malissimo (Di giovedì 13 agosto 2020) Lo scandalo del Bonus Inps ai parlamentari ha le sue origini verso la fine di maggio quando l'Unità antifrode dell'Inps, guidata da Antonello Crudo, informa il presidente Pasquale Tridico che nell'elenco delle persone che hanno chiesto il Bonus per le partite Iva ai tempi del coronavirus spuntano anche 2 mila politici e amministratori locali. Tra questi appunto i tre deputati. E qui arriva il punto, perché, come ricorda Il Corriere della Sera, per l'unità antifrode non c'è nessuna frode. Così come una situazione di incompatibilità. In sostanza è la legge a essere fatta male e l'antifrode si limita a sottoporre la questione al presidente. Tutto risolto se non fosse che dopo due mesi il caso esplode sui giornali. È ... Leggi su liberoquotidiano

