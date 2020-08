Bonus partite Iva, Crimi “Ho deferito deputato Rizzone a probiviri” (Di giovedì 13 agosto 2020) ROMA (ITALPRESS) – “In relazione alla vicenda del Bonus da 600 euro, destinato a partite IVA, lavoratori autonomi e professionisti, ho deferito il deputato Marco Rizzone al Collegio dei Probiviri chiedendone la sospensione immediata e massima severità nella sanzione”. Lo dice in una nota il capo politico del Movimento 5 Stelle Vito Crimi.(ITALPRESS). Leggi su liberoquotidiano

