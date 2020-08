Bonus, la questione morale è solo politica? Guardiamoci allo specchio e iniziamo a riflettere (Di giovedì 13 agosto 2020) di Monica Valendino Oggi che si riscopre quanto la politica sappia essere squallida in certe sue arroganze e furberie, risuona prepotente la “questione morale” sollevata da Enrico Berlinguer che a 36 anni dalla sua scomparsa è più attuale che mai. L’ex statista del Partito Comunista sosteneva fermamente che “i partiti hanno occupato lo Stato e tutte le sue istituzioni. Hanno occupato gli enti locali, gli enti di previdenza, le banche, le aziende pubbliche, gli istituti culturali, gli ospedali, le università, la Rai Tv, alcuni grandi giornali. Tutte le “operazioni” che le diverse istituzioni e i loro attuali dirigenti sono chiamati a compiere vengono viste prevalentemente in funzione dell’interesse del partito o della corrente o del clan cui si deve la carica”. E ... Leggi su ilfattoquotidiano

Oggi che si riscopre quanto la politica sappia essere squallida in certe sue arroganze e furberie, risuona prepotente la “questione morale” sollevata da Enrico Berlinguer che a 36 anni dalla sua scomp ...

Nomi di spicco della politica tra chi ha chiesto i 600 euro di bonus

Un assessore, Arnold Schuler, e tre consiglieri provinciali, Gert Lanz, Helmut Tauber e Paul Köllensperger hanno richiesto il bonus previsto per le partite IVA dal decreto Cura Italia. Ora arrivano gi ...

