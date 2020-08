Bonus Inps, il leghista Dara si difende: “Non sapevo nulla, i 600 euro chiesti da mia madre” (Di giovedì 13 agosto 2020) La Lega ha sospeso ieri, 12 agosto, due deputati per aver chiesto e ricevuto il Bonus da 600 euro erogato dall’Inps per le partite Iva in difficoltà durante l’emergenza Covid-19. I due nomi sono quelli di Andrea Dara ed Elena Murelli. Dopo la conferma arrivata dal Carroccio stesso, in queste ore emergono le giustificazioni dei due. Soprattutto quella di Dara, che sostiene di non aver chiesto direttamente lui il Bonus e di non sapere che, invece, lo ha fatto sua madre, che con lui gestisce la sua azienda. La giustificazione di Dara È il Corriere della Sera a riportare la versione del deputato leghista. Che avrebbe detto al suo partito che la richiesta è stata fatta dalla madre, che gestisce con lui l’azienda di cui ... Leggi su tpi

