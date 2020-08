Bonus Inps, il leghista Dara rompe il silenzio: 'Lo ha chiesto mia madre' | Il vicepresidente del Veneto si dimette (Di giovedì 13 agosto 2020) 'Sono socio, con mia madre, di un'azienda con cui operiamo conto terzi nel settore tessile ed in cui mi occupo della sola parte commerciale, ..., Su proposta dello studio fiscale avallata dalla mia ... Leggi su tgcom24.mediaset

fattoquotidiano : Bonus 600 euro, Morra: “Forze politiche condannano Tridico e controlli dell’Inps. Ma stiamo scherzando? Paese alla… - HuffPostItalia : Andrea Dara: 'Il bonus Inps l'ha chiesto mia madre' - stanzaselvaggia : L’altro giorno sono tornata a casa e avevo lo stucco veneziano su tutte le pareti. L’aveva realizzato il mio commer… - CuginoPaolo : RT @paolodune: Oggi ho pulito la tastiera del mio PC, e involontariamente mi è partita una domanda di Bonus all'INPS! ?? Allora è vero. - CinziaBellumori : RT @Tboeri: La mia ricostruzione della vicenda bonus covid partite IVA ai parlamentari. Scandaloso il loro comportamento. Inquietante l'uso… -

“Chi ha incassato il bonus merita un calcio in culo, chi glielo ha dato merita dieci pedate in bocca”. Vittorio Feltri fa capire a modo suo chi ha le maggiori responsabilità in questa tetra vicenda de ...Ci sono parole e parole. Il dubbio che il governatore del Veneto, Luca Zaia, voglia lanciare un salvagente al suo vice, Gianluca Forcolin, è venuto ieri sul far del mezzogiorno quando ha risposto ai g ...