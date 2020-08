Bonus Inps, è Marco Rizzone il deputato M5S che l’ha preso: Crimi lo sospende (Di giovedì 13 agosto 2020) È Marco Rizzone il deputato del M5S che ha chiesto e ottenuto il Bonus Inps da 600 euro per l’emergenza Coronavirus. Lo ha reso noto nella serata di oggi, giovedì 13 agosto, il capo politico reggente dei Cinque Stelle, Vito Crimi, annunciando anche che Rizzone sarà sospeso dal movimento. “In relazione alla vicenda del Bonus da 600 euro, destinato a partite Iva, lavoratori autonomi e professionisti, ho deferito il deputato Marco Rizzone al Collegio dei Probiviri chiedendone la sospensione immediata e massima severità nella sanzione”, dichiara in una nota Crimi. Leggi su tpi

fattoquotidiano : Bonus 600 euro, Morra: “Forze politiche condannano Tridico e controlli dell’Inps. Ma stiamo scherzando? Paese alla… - HuffPostItalia : Andrea Dara: 'Il bonus Inps l'ha chiesto mia madre' - eziomauro : Bonus Inps, la prevalenza della Lega: 7 consiglieri in 4 Regioni lo hanno ottenuto - RobHeart16 : Rinnovo la domanda: quali sono le frodi rilevate dalla Direzione ANTIFRODE dell'@INPS_it, tali da divulgare la noti… - scastelas : RT @Kotiomkin: Mi struggo al pensiero di quest’uomo che voleva fare #beneficenza, ma non aveva i soldi per farla e poi finalmente ha potuto… -