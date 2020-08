Bonus Inps coronavirus, il consigliere leghista che ha preso i 600 euro: 'Non ricordavo' (Di giovedì 13 agosto 2020) C'è anche un consigliere regionale lombardo tra i politici che hanno chiesto e ottenuto il Bonus di 600 euro previsto dal governo per aiutare le partite Iva in difficoltà economica a causa dell'... Leggi su monzatoday

fattoquotidiano : Bonus 600 euro, Morra: “Forze politiche condannano Tridico e controlli dell’Inps. Ma stiamo scherzando? Paese alla… - HuffPostItalia : Andrea Dara: 'Il bonus Inps l'ha chiesto mia madre' - eziomauro : Bonus Inps, la prevalenza della Lega: 7 consiglieri in 4 Regioni lo hanno ottenuto - WhitesPhD : RT @Tboeri: La mia ricostruzione della vicenda bonus covid partite IVA ai parlamentari. Scandaloso il loro comportamento. Inquietante l'uso… - aAnnanka : RT @lefrasidiosho: 'Ho chiesto il bonus dell'INPS solo per testare l'efficienza dell'INPS' #bonus600euro -