Bonus Inps, Andrea Dara si difende: «Non sapevo dell’accredito, i 600 euro chiesti da mia madre» (Di giovedì 13 agosto 2020) Dei tre deputati che hanno chiesto e ottenuto il Bonus da 600 euro stanziato dal governo per aiutare gli autonomi in piena emergenza Covid, due sono stati resi noti e sospesi dal loro partito, la Lega. Manca all’appello il terzo, probabilmente uno del M5s. Elena Murelli e Andrea Dara sono i due del Carroccio. Sono loro, «il mantovano e la donna», di cui si era parlato sin dall’inizio. Silenzio da parte di lei, che avrebbe risposto al telefono solo a Matteo Salvini per chiedere scusa. «Va bene Matteo ho fatto una fesseria. Ditemi cosa devo fare e lo faccio», avrebbe detto, secondo quanto riporta La Repubblica. Murelli – piacentina di 45 anni, una laurea in Economia – avrebbe chiesto il Bonus personalmente. Dara invece ha rotto il ... Leggi su open.online

Non poteva che scatenare una bufera di polemiche e allusioni la notizia di Luceraweb sul bonus Covid percepito dall’ex sindaco Antonio Tutolo, non tanto per lui che aveva anticipato di averlo richiest ...

Tutolo tra i beneficiari dei 600 euro

E’ bene subito premettere che non si tratta di reati eventualmente da valutare ma di una questione morale certamente da esaminare, oltre che di inopportunità da valutare. Così come non è possibile par ...

Non poteva che scatenare una bufera di polemiche e allusioni la notizia di Luceraweb sul bonus Covid percepito dall'ex sindaco Antonio Tutolo, non tanto per lui che aveva anticipato di averlo richiest ...