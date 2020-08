Bonus furbetti, altro leghista nella rete: consigliere della Lombardia (Di giovedì 13 agosto 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoMilano – Un consigliere regionale lombardo della Lega, Alex Galizzi, ha ammesso di aver ricevuto il Bonus Covid per le partite Iva. “Il mio socio mi ha appena confermato che anche noi come società abbiamo ricevuto il Bonus a cui io stesso avevo dato l’ok per richiederlo”, ha detto Galizzi, come si legge sul sito di Repubblica. La notizia viene confermata da ambienti politici di Palazzo Lombardia. “Sinceramente era una cosa che avevo accantonato dalla mia mente”, ha detto ancora il consigliere, che ha aggiunto: “non mi sento in colpa di aver ricevuto uno sconto dall’Inps sui soldi che ogni anno verso”. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24

