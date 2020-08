Bonus Covid19, il deputato M5s che ha preso i 600 euro è Marco Rizzone (Di giovedì 13 agosto 2020) Il parlamentare del Movimento 5 Stelle che ha chiesto e ottenuto il Bonus da 600 euro dell’Inps per l’emergenza coronavirus è Marco Rizzone. Ieri erano stati sospesi i deputati della Lega che avevano ottenuto il Bonus Covid19 per le partite iva nonostante dichiarassero oltre 100 mila euro di guadagni all’anno. Si tratta di Andrea Dara … L'articolo Bonus Covid19, il deputato M5s che ha preso i 600 euro è Marco Rizzone proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

Ultime Notizie dalla rete : Bonus Covid19 Bonus Covid19, il deputato M5s che ha preso i 600 euro è Marco Rizzone Inews24 Scandalo bonus: Crimi ha deferito ai probiviri il deputato Rizzone

AGI - "In relazione alla vicenda del bonus da 600 euro, destinato a partite IVA, lavoratori autonomi e professionisti, ho deferito il deputato Marco Rizzone al Collegio dei Probiviri chiedendone la so ...

M5S, fonti: con Rizzone si apre 'caso Liguria', candidatura Sansa a rischio

Roma, 13 ago. (LaPresse) - Il deferimento di Marco Rizzone al collegio dei probiviri apre anche il 'caso Liguria' nel M5S. Il parlamentare, infatti, è in odore di espulsione dopo essere stato scoperto ...

