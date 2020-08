Bonus Covid, chi sono i politici che l’hanno chiesto (Di giovedì 13 agosto 2020) La lista di sindaci, consiglieri locali e regionali, oltre ai deputati di Montecitorio poi ribatezzati «furbetti», che hanno chiesto i 600 euro dell’Inps per l’emergenza coronavirus. Dal Veneto alla Toscana, passando per Friuli, Molise e Piemonte: l’elenco aggiornato dei nomi Leggi su corriere

fanpage : #bonus600euro, il Garante della privacy dice che i nomi dei parlamentari possono essere diffusi - StefanoFeltri : Un altro, fondamentale, pezzo di @vitalbaa sulla trasparenza come unico antidoto alla discrezionalità del potere, c… - HuffPostItalia : Bonus Covid, il consigliere Pd dà la colpa alla compagna: 'Ho dato i 600 euro in beneficenza' - ARISTID80804496 : RT @NFratoianni: “Per tenervi le poltrone importate Covid dall’estero con i migranti' parole sgangherate a Montecitorio dell'on. #Murelli,… - propagandiamo : RT @NFratoianni: “Per tenervi le poltrone importate Covid dall’estero con i migranti' parole sgangherate a Montecitorio dell'on. #Murelli,… -

Ultime Notizie dalla rete : Bonus Covid

Quando domani il presidente dell’Inps Pasquale Tridico sarà in Parlamento per essere interrogato sul caso dei bonus da 600 euro chiesti e ottenuti ... proprio nel momento in cui - l’emergenza ...Forza Italia ha deferito un consigliere regionale del Friuli Venezia Giulia, Mattiussi, di mestiere piccolo imprenditore, che ha comunicato di avere usufruito del bonus Covid 19 per partite Iva.