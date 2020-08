Bonus ai politici, Monti a La7: “Non chiamateli ‘furbetti’, sono esseri spregevoli. Tridico? Ha fatto bene a denunciare la vicenda” (Di giovedì 13 agosto 2020) “Dobbiamo cambiare vocabolo e smetterla di chiamarli ‘furbetti’, perché quello che hanno fatto non è degno di una società civile e ordinata. Come li definirei? sono esseri spregevoli“. Così il senatore a vita Mario Monti, fresco di nomina da parte dell’Oms a capo di una commissione sulle politiche sanitarie, ha commentato il caso dei cinque parlamentari che hanno chiesto il Bonus da 600 euro destinato alle partite Iva in piena emergenza coronavirus. “Pasquale Tridico? Penso che abbia fatto bene a denunciare la vicenda”, ha detto Monti dopo le critiche rivolte da alcuni politici e giornali al presidente dell’Inps ... Leggi su ilfattoquotidiano

