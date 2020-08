Bonus 600 euro: Rizzone (M5S) è il terzo parlamentare ad averlo chiesto (Di giovedì 13 agosto 2020) Lo hanno confermato i vertici del Movimento. Crimi: «Sarà deferito ai probiviri» Leggi su corriere

borghi_claudio : Ma perchè si continua a dire che chi ha preso il bonus dei 600 euro 'li ha sottratti a qualcun altro'? L'ho appena… - fattoquotidiano : Bonus 600 euro, Morra: “Forze politiche condannano Tridico e controlli dell’Inps. Ma stiamo scherzando? Paese alla… - fattoquotidiano : “Mi hanno rovinato le ferie”. Il sindaco leghista di Treviglio col bonus da 600 euro e stipendio da 3300 attacca: “… - Rachael_Nexus6 : #Bonus da 600 euro: #Rizzone (#M5S) è il terzo parlamentare ad averlo chiesto. #Crimi: massima severità. Ok, reint… - lvoir : RT @fattoquotidiano: LA DEPUTATA COL BONUS In collegamento in tv diceva 'Il governo non fa nulla', ma lei aveva già chiesto il sussidio [G… -