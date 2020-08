Bonus 600 euro negato: come chiedere il riesame (Di giovedì 13 agosto 2020) Indennità di sostegno al reddito Covid 19, esiti delle domandeBonus Covid 19: i beneficiariBonus Covid 19, termini di riesameIndennità di sostegno al reddito Covid 19, esiti delle domandeTorna su Cosa fare in caso di mancato ricevimento dell'indennità di sostegno al reddito COVID-19? Intanto, come chiarisce il messaggio 10 agosto 2020 n. 3088 (in allegato) dell'Inps sono consultabili nella sezione dedicata del sito gli esiti delle domande di indennità COVID-19 previste per diverse categorie di lavoratori per le quali, in caso di esito negativo, è possibile chiedere il riesame. Bonus Covid 19: i beneficiariTorna su Le indennità di sostegno al reddito erano state stabilite per le seguenti categorie di lavoratori: stagionali dei ... Leggi su studiocataldi

