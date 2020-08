Bologna, nuovo colpo di Sabatini: arriva un ex Tottenham (Di giovedì 13 agosto 2020) Il Bologna muove il mercato, arriva infatti l'acquisto di Luis Binks, giovane difensore del Montreal Impact con un passato nelle giovanili del Tottenham, club nel quale il diciannovenne resterà in prestito fino al prossimo 31 dicembre.IL COMUNICATO DEL Bolognacaption id="attachment 1006421" align="alignnone" width="1024" getty/caption"Il Bologna Fc 1909 comunica di avere acquisito il diritto alle prestazioni sportive del difensore inglese Luis Binks, 19 anni, dal Montreal Impact e di averlo contestualmente lasciato in prestito al Monteral Impact fino al 31 dicembre 2020". Così il club emiliano ha comunicato ufficialmente il nuovo acquisto.LE PAROLE DI SabatiniThierry Henry e Olivier Renard credono in lui e per questo abbiamo deciso a suo tempo di ... Leggi su itasportpress

PESARO - Secondo appuntamento della nuova serie di concerti al Rof 2020: dall'11 al 16 agosto il Museo Nazionale Rossini ospita quattro recital rossiniani con voce e pianoforte che saranno diffusi in ...

