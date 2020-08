Bollettino Lombardia oggi: morti, contagi e guariti di giovedì 13 agosto (Di giovedì 13 agosto 2020) E’ stato reso noto il nuovo Bollettino della regione Lombardia aggiornato a giovedì 13 agosto. Si tratta degli ultimi aggiornamenti per quanto concerne l’avanzare dell’emergenza coronavirus sul territorio ed è proprio la consueta nota giornaliera a dare contezza dei nuovi casi di positività, dei decessi, dei guariti e dei tamponi effettuati nelle ultime ventiquattro ore. oggi si registrano 74 nuovi contagi (ieri 102), 2 morti (ieri 0), 54 guariti (ieri 95), 7.174 tamponi (ieri 7.960). Leggi su sportface

