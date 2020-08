Bollettino Covid-19 13 agosto: 523 i nuovi positivi (Di giovedì 13 agosto 2020) Bollettino Covid-19 13 agosto: ancora alto il numero dei contagi, ben 523 nuovi casi positivi. Sei i deceduti per un totale di 35.231 Il Bollettino del Covid-19 relativo al 13 agosto ha visto 523 nuovi contagiati in Italia e sono 252.235 dall’inizio della pandemia. Appena sei i deceduti che hanno portato il numero totale a 35.231; i guariti sono 226 nelle ultime 24 ore che portano il totale a 202.923. Gli attuali positivi sono 14.081, con un aumento di 290 totali. POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Brescia, positivi dopo vacanza a Pag: “Nessuno con la mascherina” Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Giancarlo Spinazzola su BlogLive.it. Leggi su bloglive

LegaSalvini : Covid in azienda, 18 positivi: «Ci lavoravano dieci migranti della Serena». - wam_the : Covid Campania, contagi ancora alti: 27 positivi - CinziaSally : Coronavirus, bollettino di oggi 13 agosto. Dati e tabelle sul Covid nelle regioni - GIUSPEDU : RT @sportface2016: Il bollettino odierno, regione per regione, #13agosto #Coronavirus #Covid_19 - Marilenapas : RT @RaiNews: #Covid19 i dati del ministero della salute -