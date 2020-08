Bolivia, rinvio elezioni: il Mas protesta, Evo tentenna (Di giovedì 13 agosto 2020) È un caos difficile da districare quello che sta vivendo in questi giorni la Bolivia. La crisi, l’ennesima dal golpe dello scorso novembre, ha preso avvio il 3 agosto, quando i movimenti sociali che costituiscono la base del Movimiento al Socialismo hanno deciso di realizzare blocchi stradali spezzando in due il paese – ve ne sono attualmente un centinaio – per protestare contro il nuovo rinvio delle elezioni, fissate prima per il 3 maggio, poi per il 2 agosto, quindi … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto

