Bocelli sullo yacht con la famiglia: è l’unico senza mascherina (Di giovedì 13 agosto 2020) Il tenore Andrea Bocelli ha scelto la meraviglia di Portonovo, nei pressi di Ancona, per trascorrere le vacanze con la famiglia. Lì si è recato a bordo di uno yacht con la moglie Veronica e la famiglia. Ad accompagnare i Bocelli un entourage di 20 persone. Nella foto ricordo con l’artista tutto lo staff indossa la mascherina tranne Bocelli. D’altronde lui stesso aveva dichiarato di aver già avuto il Coronavirus: “Siamo stati contagiati tutti in famiglia con tanto di febbre seppur bassa, starnuti e tosse”. E sempre lui era stato bersagliato sui social per avere detto: “Conosco un sacco di gente, ma non ho mai conosciuto nessuno che fosse andato in terapia intensiva, quindi perché questa ... Leggi su tpi

