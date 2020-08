BMW M3 | - Per la prima volta sarà anche Touring

BMW M3<br> - Per la prima volta sarà anche Touring (Di giovedì 13 agosto 2020) Per la prima volta nella sua storia, la BMW M3 sarà anche Touring. Lo ha annunciato la stessa Casa che, dopo aver diramato un primo teaser della coda della familiare ad alte prestazioni, ha fornito alcune informazioni sulla nuova gamma sportiva delle nuove Serie 3 e Serie 4. Le BMW M3 berlina e M4 coupé saranno svelate a settembre e saranno seguite nel 2021 dalla M4 Cabriolet e, presumibilmente, nel 2022 dalla M3 Touring. La Casa dell'Elica, infatti, ha appena avviato i collaudi della nuova wagon: trattandosi di un modello del reparto M, lo sviluppo richiederà circa due anni. I test per la messa a punto partiranno da Garching, il quartier generale della divisione alle porte di Monaco, per poi arrivare al Nürburgring, dove la vettura sarà ... Leggi su quattroruote

Il gruppo Bmw a tutto elettrico

“La fabbrica di Dingolfing del Bmw group plant è un perfetto esempio di come l’industria automobilistica si stia trasformando per la mobilità elettrica – ha spiegato Christoph Schröder, capo dello ...

