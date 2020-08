Blogo retroscena: E' sempre mezzogiorno, ma quello di Antonella tarda ancora ad arrivare (Di giovedì 13 agosto 2020) Mentre sono già state fatte riunioni su riunioni per i due nuovi programmi che impegneranno Antonella Clerici nel prossimo autunno su Rai1, ovvero E' sempre mezzogiorno e The voice senior, tardano ad arrivare le chiusure dei contratti per queste due trasmissioni, in primis per quello che sostituirà La prova del cuoco. Di certo non è una novità in Rai situazioni di questo tipo, ricordiamo per esempio di quando l'indimenticato Fabrizio Frizzi ci raccontava di contratti che tardavano ad arrivare, anche a ridosso delle serate di Miss Italia da lui condotte, oppure anche situazioni più vicine che coinvolgerebbero per esempio Milly Carlucci, in particolare per la prima edizione del Cantante mascherato. pubblicato su ... Leggi su blogo

SerieTvserie : Blogo retroscena: E' sempre mezzogiorno, ma quello di Antonella tarda ancora ad arrivare - tvblogit : Blogo retroscena: E' sempre mezzogiorno, ma quello di Antonella tarda ancora ad arrivare - toysblogit : Blogo retroscena: E' sempre mezzogiorno, ma quello di Antonella tarda ancora ad arrivare - infoitcultura : Blogo retroscena : Gf vip 5 ed il summit montanaro - SerieTvserie : Blogo retroscena: Gf vip 5 ed il summit montanaro -

Ultime Notizie dalla rete : Blogo retroscena Blogo retroscena : Gf vip 5 ed il summit montanaro TVBlog.it Ecco a voi la Tv: da Pippo Baudo ai retroscena più esilaranti

Un’emozione chiamata libro: mai fu più congeniale alla rassegna estiva promossa dal Presidio del Libro di Ostuni. Ed è stata una grande emozione la carrellata di video e immagini preparate per snoccio ...

Grande Fratello Vip: Alfonso Signorini e Antonella Elia, il retroscena sull'incontro segreto prima del reality

Signorini incontra Antonella Elia prima dell'inizio della quinta edizione del Grande Fratello Vip. Il 2020 per Antonella Elia si sta rivelando un anno davvero importante e ricco di soddisfazioni dal p ...

Un’emozione chiamata libro: mai fu più congeniale alla rassegna estiva promossa dal Presidio del Libro di Ostuni. Ed è stata una grande emozione la carrellata di video e immagini preparate per snoccio ...Signorini incontra Antonella Elia prima dell'inizio della quinta edizione del Grande Fratello Vip. Il 2020 per Antonella Elia si sta rivelando un anno davvero importante e ricco di soddisfazioni dal p ...