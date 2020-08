Blaq-it, la webserie italiana che racconta storie di «nera ordinarietà» (Di giovedì 13 agosto 2020) «Spesso essere nero in Italia implica una narrazione in cui si è presenti nei telegiornali solamente se si è un rifugiato in una barca, un delinquente o una vittima. Manca una narrazione delle persone comuni». Il progetto Blaq-it nasce così, come spiega in un video il suo ideatore, il regista Fred Kuwornu, ovvero con l’obiettivo di offrire una prospettiva nuova sul fatto di essere italiani e neri. La webserie storie di «nera ordinarietà» catalogate in una webserie. Cento in totale gli episodi che raccontano le storie e le vite di neri italiani che vivono in Italia o all’estero. Come le fondatrici di Afroitalian Souls, un blog creato «non soltanto per denunciare le discriminazioni, per non ... Leggi su open.online

