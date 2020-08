Binotto: “L’obiettivo della Ferrari è tornare ad essere la seconda forza nel 2021” (Di giovedì 13 agosto 2020) Le forti limitazioni allo sviluppo imposte fino al termine del 2021 per limitare al massimo i costi dopo il duro periodo di lockdown affrontato nei mesi scorsi rende difficile un ritorno immediato al vertice della Ferrari. Come recentemente spiegato dallo stesso presidente John Elkann, a Maranello si sta già guardando con attenzione al nuovo regolamento tecnico slittato al 2022, ma si cercherà comunque di ottimizzare il pacchetto attuale sia in questa stagione sia nella prossima. “Dobbiamo rispettare dei limiti che non possono essere superati – ha dichiarato il team principal Mattia Binotto – Possiamo lavorare sul motore in ottica 2021, questo è un inizio, ma il numero di ore sui banchi di prova è limitato. In generale, avremo meno ... Leggi su giornal

