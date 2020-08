Bimbo rom venduto dal padre, i buonisti non aprono bocca. FdI: «Il governo fa finta di niente» (Di giovedì 13 agosto 2020) «Come FdI siamo già intervenuti per denunciare la storia agghiacciante accaduta ad Ostia qualche settimana fa. Dove un uomo di etnia rom mentre passeggiava in spiaggia mano nella mano con suo figlio di due anni, avrebbe offerto ad un turista una prestazione sessuale con il piccolo in cambio di denaro. La procura ha aperto un’inchiesta, il bambino è stato ricoverato al Grassi di Ostia per accertamenti. E la mamma lo ha portato via senza autorizzazione». La denuncia di FdI È quanto dichiarano in una nota congiunta gli esponenti di FdI, Maria Teresa Bellucci deputato e capogruppo per Fratelli d’Italia in Commissione Affari Sociali e Bicamerale Infanzia e Adolescenza, e Andrea De Priamo capogruppo in Campidoglio. «Una vicenda che racconta molto della situazione più generale in cui vivono i bimbi nei campi nomadi, abbandonati dalle ... Leggi su secoloditalia

