Bielorussia, convocato vertice Ue dopo scontri tra civili e polizia (Di giovedì 13 agosto 2020) dopo gli scontri della notte scorsa tra polizia e manifestanti in Bielorussia, è stato indetto un vertice straordinario in Ue. Non sono escluse sanzioni nei confronti del premier Lukashenko. dopo gli scontri della notte scorsa in Bielorussia, l'Unione Europea ha deciso di convocare un consiglio straordinario che si terrà nella giornata di domani.

