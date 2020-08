Biden: incasso da record per la sua campagna elettorale, raccolti 26 milioni di dollari (Di giovedì 13 agosto 2020) Somma record per la campagna elettorale di Joe Biden: raccolti 26 milioni di dollari, 150 mila le persone che hanno donato per la prima volta La campagna elettorale di Joe Biden continua con risvolti sempre più positivi, soprattutto la scelta di Kamala Harris come sua vice ha segnato un punto a suo favore. Il candidato alla casa bianca ha raccolto 26 milioni di dollari, 150 mila le persone che hanno donato per la prima volta. Ad annunciarlo è stato lo stesso Biden durante l’evento per la raccolta fondi nel Delawere organizzato insieme a Harris. “L’entusiasmo è davvero palpabile”, ha detto il democratico americano. ... Leggi su zon

Biden incasso Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Biden incasso