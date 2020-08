Biden e Harris, inizia la corsa Trump: "Disastro per gli Usa" (Di giovedì 13 agosto 2020) Valeria Robecco Prima apparizione nel Delaware: "In gioco l'anima del Paese". Il presidente: "È più cattiva di Pocahontas" È ufficialmente partita la corsa di Joe Biden e Kamala Harris per la conquista della Casa Bianca. Il candidato democratico in pectore di Usa 2020 e colei che è stata indicata come aspirante vice presidente sono comparsi per la prima volta insieme in Delaware, lo stato di Biden, dove si è rifugiato dall'inizio della pandemia (e dove da allora non è più uscito). «Se saremo eletti erediteremo diverse crisi, una nazione divisa e un mondo allo sbando, non avremo un minuto da perdere», ha detto l'ex vice di Barack Obama. «Siamo in una battaglia per l'anima di questa nazione, ma insieme è una battaglia che possiamo ... Leggi su ilgiornale

ilpost : Kamala Harris è la candidata vice presidente di Joe Biden, la prima donna non bianca nella storia degli Stati Uniti - you_trend : ?? #BREAKING Kamala Harris sarà la candidata alla vicepresidenza di Joe Biden - ilpost : Kamala Harris è la candidata vice presidente di Joe Biden - graziabrambi : RT @repubblica: Oggi su Rep: ?? 'Rimetteremo insieme l'America distrutta da Trump': la corsa di Biden e Harris [di FEDERICO RAMPINI] https:/… - neroverdeAlle72 : RT @repubblica: Oggi su Rep: ?? 'Rimetteremo insieme l'America distrutta da Trump': la corsa di Biden e Harris [di FEDERICO RAMPINI] https:/… -